Messi headlines Argentina squad for three WCup qualifiers

The Argentinians are away to Paraguay on October 7 before hosting Uruguay three days later and wrapping up against Peru on October 14, also in Buenos Aires.

BUENOS AIRES, Argentina - Star Paris Saint-Germain forward Lionel Messi headlines the Argentina squad for three South America World Cup qualifiers in October announced Monday.

Argentina, with 18 points, are second in the standings behind Brazil, who have amassed 24 points in eight matches.

The 2022 World Cup will feature 32 teams and is to be held in Qatar between November 21-December 18.

Argentina squad:

Goalkeepers:

Franco Armani (River Plate),

Emiliano Martinez (Aston Villa/ENG),

Juan Musso (Atalanta/ITA),

Esteban Andrada (Monterrey/MEX)

Defenders:

Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP),

Nahuel Molina Lucero (Udinese/ITA),

Juan Foyth (Villarreal/ESP),

Lucas Martinez Quarta (Fiorentina/ITA),

German Pezzella (Real Betis/ESP),

Cristian Romero (Tottenham/ENG),

Nicolas Otamendi (Benfica/POR),

Lisandro Martinez (Ajax/NED),

Marcos Acuna (Sevilla/ESP),

Nicolas Tagliafico (Ajax/NED)

Midfielders:

Rodrigo De Paul (Atletico Madrid/ESP),

Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen/GER),

Leandro Paredes (Paris Saint-Germain/FRA),

Guido Rodriguez (Real Betis/ESP),

Nicolas Dominguez (Bologna/ITA),

Giovanni Lo Celso (Tottenham/ENG),

Alejandro Gomez (Sevilla/ESP)

Forwards:

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain/FRA),

Lucas Alario (Bayern Leverkusen/GER),

Paulo Dybala (Juventus/ITA),

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/FRA),

Lautaro Martinez (Inter Milan/ITA),

Angel Correa (Atletico Madrid/ESP),

Joaquin Correa (Inter Milan/ITA),

Nicolas Gonzalez (Fiorentina/ITA),

Julian Alvarez (River Plate)

