PARIS - Collated UEFA Champions League results on Tuesday:

GROUP E

At London

Chelsea (ENG) 0 Sevilla (ESP) 0

At Rennes, France

Rennes (FRA) 1 (Guirassy 86-pen) Krasnodar (RUS) 1 (Ramirez 59)

GROUP F

At Rome

Lazio (ITA) 3 (Immbile 6, Hitz 23-og, Akpa Akpro 76) Borussia Dortmund (GER) 1 (Haaland 71)

At Saint Petersburg, Russia

Zenit Saint-Petersburg (RUS) 1 (Horvath 74-og) Club Brugge (BEL) 2 (Bonaventure 63, De Ketelaere 90+3)

GROUP G

At Barcelona, Spain

Barcelona (ESP) 5 (Messi 27-pen, Fati 42, Coutinho 52, Pedri 82, Dembele 89) Ferencvaros (HUN) 1 (Kharatin 70-pen)

At Kiev

Dynamo Kiev (UKR) 0 Juventus (ITA) 2 (Morata 46, 84)

GROUP H

At Paris

Paris Saint-Germain (FRA) 1 (Martial 55-og) Manchester United (ENG) 2 (Fernandes 23-pen, Rashford 87)

At Leipzig, Germany

RB Leipzig (GER) 2 (Angelino 16, 20) Istanbul Basaksehir (TUR) 0

Playing Wednesday

GROUP A

At Salzburg, Austria (1655)

Salzburg (AUT) v Lokomotiv Moscow (RUS)

At Munich, Germany

Bayern Munich (GER) v Atletico Madrid (ESP)

GROUP B

At Madrid (1655)

Real Madrid (ESP) v Shakhtar Donetsk (UKR)

At Milan, Italy

Inter Milan (ITA) v Borussia Moenchengladbach (GER)

GROUP C

At Manchester, England

Manchester City (ENG) v FC Porto (POR)

At Piraeus, Greece

Olympiakos (GRE) v Marseille (FRA)

GROUP D

At Amsterdam

Ajax (NED) v Liverpool (ENG)

At Herning, Denmark

Midtjylland (DEN) v Atalanta (ITA)

