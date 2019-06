What you need to know about the Africa Cup of Nations squads

CAIRO – Eleven of the 24 countries that will compete at the Africa Cup of Nations in Egypt from 21 June to 19 July have announced their 23-man squads.

Here they are:

GROUP A

Zimbabwe

Goalkeepers: George Chigova (Polokwane City/RSA), Elvis Chipezeze (Baroka/RSA), Edmore Sibanda (Witbank Spurs/RSA)

Defenders: Tendayi Darikwa (Nottingham Forest/ENG), Jimmy Dzingai (Power Dynamos/ZAM), Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs/RSA), Divine Lunga (Golden Arrows/RSA), Alec Mudimu (CEFN Druids/WAL), Ronald Pfumbidzai (Bloemfontein Celtic/RSA)

Midfielders: Talent Chawapiwa, Ovidy Karuru (both AmaZulu/RSA), Kudakwashe Mahachi, Marshall Munetsi (both Orlando Pirates/RSA), Khama Billiat (Kaizer Chiefs/RSA), Thabani Kamusoko (Young Africans/TAN), Tafadzwa Kutinyu (Azam/TAN), Marvellous Nakamba (Club Brugge/BEL), Danny Phiri (Golden Arrows/RSA)

Forwards: Tinotenda Kadewere (Le Havre/FRA), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/CHN), Knowledge Musona (Lokeren/BEL), Knox Mutizwa (Golden Arrows/RSA), Evans Rusike (SuperSport Utd/RSA)

To be announced: Democratic Republic of Congo, Egypt, Uganda



GROUP B

Madagascar

Goalkeepers: Melvin Andrien (Martigues/FRA), Ibrahima Dabo (Gobelins/FRA), Jean Randrianasolo (CNaPS Sport)

Defenders: Mamy Randrianarisoa, Pascal Razakanantenaina (both St Pierroise/REU), Dimitry Caloin (Les Herbiers/FRA), Thomas Fontaine (Reims/FRA), Romain Metanire (Minnesota Utd/USA),Jerome Mombris (Grenoble/FRA), Jeremy Morel (Lyon/FRA), Toaviina Rambeloson(Arras/FRA)

Midfielders: Ibrahim Amada (Mouloudia Alger/ALG), Anicet Andrianantenaina (Ludogorets/BUL),Andriamiraldo Andrianarimanana (Kaizer Chiefs/RSA), Marco Ilaimaharitra (Charleroi/BEL), Lalaina Nomenjanahary (Paris FC/FRA), Jean Rakotoarisoa (Fosa Juniors), Rayan Raveloson (Troyes/FRA)

Forwards: Charles Andriamahitsinoro (Al Aldalh/KSA), Faneva Andriatsima (Clermont/FRA), William Gros (Vitre/FRA), Tsilavina Njiva (Samut Sakhon/THA), Paulin Voavy (Misr Lel Makasa/EGY)

Nigeria

Goalkeepers: Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/RSA), Ikechukwu Ezenwa (Katsina Utd), Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta/CYP)

Defenders: Olaoluwa Aina (Torino/ITA), Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor/TUR), Leon Balogun (Brighton/ENG), Jamilu Collins (Paderborn/GER), William Ekong (Udinese/ITA), Kenneth Omeruo (Leganes/ESP), Abdullahi Shehu (Bursaspor/TUR)

Midfielders: Oghenekaro Etebo (Stoke City/ENG), John Obi Mikel (Middlesbrough/ENG), Wilfred Ndidi (Leicester City/ENG), John Ogu (Hapoel Be’er Sheva/ISR)

Forwards: Samuel Chukwueze (Villarreal/ESP), Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/CHN), Alex Iwobi (Arsenal/ENG), Samuel Kalu (Bordeaux/FRA), Ahmed Musa (Al Nassr/KSA), Paul Onuachu (Midtjyland/DEN), Henry Onyekuru (Galatasaray/TUR), Victor Osimhen (Royal Charleroi/BEL), Moses Simon (Levante/ESP)

TBA: Burundi, Guinea

GROUP C

Algeria

Goalkeepers: Azzedine Doukha (Al Raed/KSA), Rais M'Bolhi (El Etifaq/KSA), Alexandre Oukidja (Metz/FRA)

Defenders: Ramy Bensebaini, Mehdi Zeffane (both Rennes/FRA), Youcef Atal (Nice/FRA), Djamel Benlamri (Al Shabab/KSA), Mohamed Fares (SPAL/ITA), Rafik Halliche (Moreirense/POR), Aissa Mandi (Real Betis/ESP), Mehdi Tahrat (Lens/FRA)

Midfielders: Mehdi Abeid (Dijon/FRA), Haris Belkebla (Brest/FRA), Ismail Bennacer (Empoli/ITA), Hicham Boudaoui (Paradou), Sofiane Feghouli (Galatasaray/TUR), Adlene Guedioura (Nottingham Forest/ENG)

Forwards: Youcef Belaili (Esperance/TUN), Yacine Brahimi (Porto/POR), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/QAT), Riyad Mahrez (Manchester City/ENG), Adam Ounas (Napoli/ITA), Islam Slimani (Fenerbahce/TUR)

TBA: Kenya, Senegal, Tanzania

GROUP D

Ivory Coast

Goalkeepers: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe/COD), Tape Ira (San Pedro), Ali Badra (Free State Stars/RSA)

Defenders: Serge Aurier (Tottenham/ENG), Mamadou Bagayoko (Red Star/FRA), Cheikh Comara (Wydad Casablanca/MAR), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Souleymane Doumbia (Rennes/FRA), Wilfried Kanon (ADO The Hague/NED), Ismaël Traore (Angers/FRA)

Midfielders: Victorian Angban (Metz/FRA), Serey Die (Neuchatel Xamax/SUI), Jean-Philippe Gbamin (Mainz/GER), Franck Kessie (AC Milan/ITA), Ibrahim Sangare (Toulouse/FRA), Jean-Michaël Seri (Fulham/ENG)

Forwards: Roger Assale (Young Boys Bern/SUI), Wilfried Bony (unattached), Maxwel Cornet (Lyon/FRA), Max-Alain Gradel (Toulouse/FRA), Jonathan Kodjia (Aston Villa/ENG), Nicolas Pepe (Lille/FRA), Wilfried Zaha (Crystal Palace/ENG)

Namibia

Goalkeepers: Loydt Kazapua (Maccabi/RSA), Maximilian Mbaeva (Golden Arrows/RSA), Ratanda Mbazuvara (African Stars)

Defenders: Ananias Gebhardt (Baroka/RSA), Charles Hambira (Tura Magic), Riaan Hanamub (Jomo Cosmos/RSA), Danzil Haoseb (Highlands Park/RSA), Ivan Kamberipa (African Stars), Ryan Nyambe (Blackburn Rovers/ENG)

Midfielders: Ronald Ketjijere, Marcel Papama (both African Stars), Willy Stephanus, Petrus Shitembi (both Lusaka Dynamos/ZAM), Dynamo Fredericks (Black Africa), Larry Horaeb (Tura Magic), Deon Hotto (Bidvest Wits/RSA), Absalom Iimbondi (United Africa Tigers), Joslyn Kamatuka (Cape Umoya Utd/RSA)

Forwards: Isaskar Gurirab (Life Fighters), Iitamunua Keimuine (Dire Dawa City/ETH), Peter Shalulile (Highlands Park/RSA), Benson Shilongo (Ismaily/EGY), Manfred Starke (Jena/GER)

South Africa

Goalkeepers: Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs), Darren Keet (Bidvest Wits), Ronwen Williams (SuperSport Utd)

Defenders: Sifiso Hlanti, Thulani Hlatshwayo, Buhle Mkhwanazi (all Wits), Daniel Cardoso, Ramahlwe Mphahlele (both Chiefs), Innocent Maela (Orlando Pirates), Thamsanqa Mkhize (Cape Town City)

Midfielders: Hlompho Kekana, Tiyani Mabunda, Themba Zwane (all Mamelodi Sundowns), Dean Furman (SuperSport), Thembinkosi Lorch (Pirates), Kamohelo Mokotjo (Brentford/ENG), Thulani Serero (Vitesse Arnhem/NED), Bongani Zungu (Amiens/FRA)

Forwards: Lebogang Maboe, Sibusiso Vilakazi (both Sundowns), Lebo Mothiba (Strasbourg/FRA), Percy Tau (Royal Union St Gilloise/BEL), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam/NED)

TBA: Morocco

GROUP E

Mauritania

Goalkeeper: Souleimane Brahim (Nouadhibou), Namori Diaw (Kedia), Babacar Diop (Police)

Defenders: Aly Abeid (Alcorcon/ESP), Abdoul Ba (Auxerre/FRA), Diadie Diarra (Sedan/FRA), El Mostapha Diaw (Nouakchott Kings), Bakary Ndiaye (Difaa el Jadida/MAR), Sally Sarr (Servette/SUI), Harouna Sy (Grenoble/FRA), Abdoul Kader Thiam (Orleans/FRA)

Midfielders: Khassa Camara (Xanthi/GRE), Ibrehima Coulibaly (Grenoble/FRA), Alassane Diop (Hajer/KSA), Abdoulaye Gaye (Nouadhibou), Dialo Guidileye (Elazigspor/TUR), El Hacen el Id (Real Valladolid/ESP). Mohamed Dellah Yali (Tadjenanet/ALG)

Forwards: Souleymane Anne (Aurillac Arpajon/FRA), Adama Ba (Giresunspor/TUR), Ismael Diakhite (Tataouine/TUN), Moulaye Ahmed Khalil (Gabes/TUN), Hemeya Tanjy (Nouadhibou)

TBA: Angola, Mali, Tunisia

GROUP F

Benin

Goalkeepers: Saturnin Allagbe (Niort/FRA), Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor/TUR), Cherif Dine Kakpo (Buffles Borgou)

Defenders: Khaled Adenon (Amiens/FRA), Moise Adilehou (Levadiakos/GRE), Seidou Baraze (Yzeure/FRA), Rodrigue Fassinou (ASPAC), Emmanuel Imorou (Caen/FRA), David Kiki (Red Star/FRA), Junior Salomon (Plateau Utd/NGR), Olivier Verdon (Sochaux/FRA)

Midfielders: Jordan Adeoti (Auxerre/FRA), Sessi D'Almeida (Yeovil/ENG), Rodrigue Kossi (Club Africain/TUN), Mama Seibou (Toulon/FRA), Stephane Sessegnon (Genclerbirligi/TUR), Anaane Tidjani (Ben Guerdane/TUN)



Forwards: Desire Azankpo (Senica/SVK), David Djigla (Niort/FRA), Jodel Dossou (Vaduz/LIE), Steve Mounie (Huddersfield/ENG), Mickael Pote (Adana Demirspor/TUR), Cebio Soukou (Hansa Rostock/GER)

Ghana

Goalkeepers: Felix Annan (Asante Kotoko), Lawrence Ati-Zigi (Sochaux/FRA), Richard Ofori (Maritzburg Utd/RSA)



Defenders: Lumor Agbenyenu (Goztepe/TUR), Joseph Aidoo (Genk/BEL), Joseph Attamah (Basaksehir/TUR), John Boye (Metz/FRA), Jonathan Mensah (Columbus Crew/USA), Kassim Nuhu (Hoffenheim/GER), Abdul Baba Rahman (Reims/FRA), Andy Yiadom (Reading/ENG)

Midfielders: Afriyie Acquah (Empoli/ITA), Thomas Agyepong (Hibernian/SCO), Kwadwo Asamoah (Inter/ITA), Christian Atsu (Newcastle Utd/ENG), Andre Ayew (Fenerbahce/TUR), Samuel Owusu (Cukaricki/SRB), Thomas Partey (Atletico Madrid/ESP), Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves/ESP)

Forwards: Jordan Ayew (Crystal Palace/ENG), Caleb Ekuban (Trabzonspor/TUR), Asamoah Gyan (Kayserispor/TUR), Kwabena Owusu (Leganes/ESP)

Guinea-Bissau

Goalkeepers: Rui Dabo (Fabril/POR), Jonas Mendes (Academic Viseu/POR), Edimar Vieira Ca (UDIB)

Defenders: Mamadu Cande (Santa Clara/POR), Tomas Dabo (Riete/ITA), Marcelo Djalo (Fulham/ENG), Nanu Gomes (Maritimo/POR), Rudnilson Silva (Kaunas Zal/LTU), Eliseu Soares (Rio Ave/POR), Juary Soares (Mafra/POR)



Midfielders: Moreto Cassama (Reims/FRA), Judilson Gomes (Monaco/FRA), Joao Jaquite (Tondela/POR), Zezinho Lopes (Senica/SVK), Sori Mane (Cova Piedade/POR), Jorge Norgueira (Aves/POR)

Forwards: Mama Balde (Aves/POR), Romario Balde (Academica Coimbra/POR), Jorginho Intima (CSKA/BUL), Joseph Mendes (Ajaccio/FRA), Frederic Mendy (Vitoria Setubal/POR), Piqueti Silva (Al Shoula/KSA), Toni Silva (Al Ittihad/EGY)

TBA: Cameroon (holders)