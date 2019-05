Who's nominated for the National Assembly & provincial legislatures?

Here's a breakdown of the people who political parties have placed on their candidate lists for the National Assembly and provincial legislatures.

JOHANNESBURG - Chief Justice Mogoeng Mogoeng received the candidate lists for Members of Parliament from the Independent Electoral Commission at the Constitutional Court on Wednesday.

A total of 830 candidates have been put forward by the IEC as candidates for the National Assembly and provincial legislatures for the next five years.

AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY

National

- KENNETH MESHOE

- STEVEN SWART

- WAYNE THRING

Regional: Western Cape

- MARIE SUKERS

AFRICAN INDEPENDENT CONGRESS

National

- MANDLENKOSI GALO

- LULAMA MAXWELL NTSHAYISA

AFRICAN NATIONAL CONGRESS

National

- CYRIL RAMAPHOSA

- DAVID MABUZA

- GWEDE MANTASHE

- NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA

- RONALD LAMOLA

- FIKILE MBALULA

- LINDIWE NONCEBA SISULU

- ZWELI MKHIZE

- BHEKI CELE

- NOMVULA MOKONYANE

- NALEDI PANDOR

- THOKO DIDIZA

- SENZO MCHUNU

- BATHABILE DLAMINI

- BLADE NZIMANDE

- NATHI MTHETHWA

- ANGIE MOTSHEKGA

- LINDIWE ZULU

- DAVID MASONDO

- THANDI MODISE

- JOE MASWANGANYI

- TITO MBOWENI

- MALUSI GIGABA

- JACKSON MTHEMBU

- AARON MOTSOALEDI

- BUTI MANAMELA

- STELLA NDABENI-ABRAHAMS

- DIPUO BERTHA LETSATSI-DUBA

- TOKOZILE XASA

- ZIZI KODWA

- JEFF RADEBE

- NOCAWE NONCEDO MAFU

- NOSIVIWE MAPISA-NQAKULA

- MAITE NKOANA-MASHABANE

- CASSEL MATHALE

- AYANDA DLODLO

- MILDRED OLIPHANT

- PHUMULO MASUALLE

- PEMMY CASTELINA PAMELA MAJODINA

- BONGANI THOMAS BONGO

- NOXOLO KIVIET

- MMAMOLOKO KUBAYI-NGUBANE

- BALEKA MBETE

- MONDLI GUNGUBELE

- SIDUMO DLAMINI

- COLLEN MAINE

- PINKY KEKANA

- TANDI MAHAMBEHLALA

- MATHUME JOSEPH PHAAHLA

- VIOLET SIZANI SIWELA

- FIKILE DEVILLIERS XASA

- BARBARA CREECY

- SIYABONGA CWELE

- RHULANI THEMBI SIWEYA

- ALVIN BOTES

- MAKGABO REGINAH MHAULE

- SUPRA MAHUMAPELO

- PHINDISILE XABA-NTSHABA

- THULAS NXESI

- NOMAINDIYA MFEKETO

- BOITUMELO MOLOI

- SUSAN SHABANGU

- OBED BAPELA

- DESMOND MOELA

- CANDITH MASHEGO-DLAMINI

- BEKIZWE SIMON NKOSI

- HLENGIWE MKHIZE

- TERENCE SKHUMBUZO MPANZA

- PAM TSHWETE

- TYOTYO HUBERT JAMES

- BONGIWE PRICILLA MBINQO-GIGABA

- PRAVIN GORDHAN

- TINA JOEMAT-PETTERSSON

- MOSEBENZI ZWANE

- SYLVIA LUCAS

- SANGO PATEKILE HOLOMISA

- GRATITUDE MAGWANISHE

- FAITH MUTHAMBI

- FISH MAHLALELA

- MAGGIE SOTYU

- MANDLA MANDELA

- BEAUTY NOMVUZO DLULANE

- NOMASONTO EVELYN MOTAUNG

- MCEBISI SKWATSHA

- NOMADEWUKA SIHLWAYI

- MMATLALA GRACE BOROTO

- MACHWENE ROSINA SEMENYA

- SIBONGILE JEREMIA BESANI

- PHILLIP MATSAPOLE POGISO MODISE

- CLAUDIA NONHLANHLANDABA

- DIPUO PETERS

- FIKILE ZACHARIAH MAJOLA

- LYDIA SINDISIWE CHIKUNGA

- DEREK HANEKOM

- MOLEBOHENG MODISE

- KHUMBUDZO PHOPHI SILENCE NTSHAVHENI

- SAHLULELE LUZIPO

- DIKELEDI PHILLISTUS MAGADZI

- MATHOLE SEROFO MOTSHEKGA

- NOMPENDULO THOBILE MKHATSHWA

- JANE SEBOLETSWE MANANISO

- PHOEBE NOXOLO ABRAHAM

- SOLOMON LECHESA TSENOLI

- RACHEL CECILIA ADAMS

- MXOLISA SIMON SOKATSHA

- MIKATEKO GOLDEN MAHLAULE

- THABO NELSON MMUTLE

Regional: Eastern Cape

- PUMZA PATRICIA DYANTYI

- NOLITHA NTOBONGWANA

- NDUMISO CAPA

- ZUKISA CHERYL FAKU

- SAKHUMZI STOFFELS SOMYO

- MARY-ANN LINDELWA DUNJWA

- XOLANQOLA

- PRISCILLA TOZAMA MANTASHE

- NQABISA GANTSHO

- GORDON GCINIKHAYA MPUMZA

- NOKUZOLA GLADYS TOLASHE

- MNCEDISI NONTSELE

- ZAMUXOLO JOSEPH PETER

- CEDRIC FROLICK

- BUSISIWE TSHWETE

- NONKOSI QUEENIE MVANA

- ZOLA MLENZANA

- SHEILLA TEMBALAM XEGO

Regional: Free State

- MADALA LOUIS DAVID NTOMBELA

- BHEKIZIZWE ABRAM RADEBE

- THANDUXOLO DAVID KHALIPHA

- NOMSA JOSEPHINA KUBHEKA

- KATHLEEN DIBOLELO MAHLATSI

- XOLISILE SHINARS QAYISO

- DIKELEDI ROSEMARY DIREKO

- LAWRENCE EDWARD MC DONALD

Regional: Gauteng

- TSHILIDZI BETHUEL MUNYAI

- BERTHA PEACE MABE

- BOYCE MAKHOSONKE MANELI

- JUDITH TSHABALALA

- TELISWA MGWEBA

- MFANA ROBERT MASHEGO

- JACQUELINE MOTLAGOMANG MOFOKENG

- MATSHIDISO MELINA GOMBA

- SIMPHIWE GCWELE NOMVULA MBATHA

- ANTHONY HOPE MANKWANA PAPO

- OSCAR MASARONA MATHAFA

- MAIDI DOROTHY MABILETSA

- ANASTASIA MOTAUNG

- WALTER TEBOGO LETSIE

- NOMATHEMBA HENDRIETTA MASEKO-JELE

- DUMA MOSES NKOSI

- BERNICE SWARTS

- THLOLOGELO MALATJI

- MOLOKO MAGGIE TLOU

- LISA NKOSINATHI MANGCU

- MAKGATHATSO CHARLOTTE CHANA PILANE-MAJAKE

- HEINRICH GIOVANNI APRIL

- ANNAH GELA

- MOHATLA ALFRED TSEKI

- GERHARDUS WILLEM KOORNHOF

- BAFUZE SICELO YABO

Regional: KwaZulu-Natal

- VUSUMUZI CYRIL XABA

- SIBONGISENI MAXWELL DHLOMO

- NOMALUNGELO GINA

- THEMBEKA VUYISILE BUYISILE MCHUNU

- NJABULO BHEKA NZUZA

- NOMVUZO FRANCISCA SHABALALA

- DORAH DUNANA DLAMINI

- AUDREY SBONGILE ZUMA

- DUDUZILE PATRICIA SIBIYA

- SIBUSISO WELCOME MDABE

- ERIC MAKHOSINI NKOSI

- JABULILE CYNTHIA NIGHTINGALE MKHWANAZI

- BAVELILE GLORIA HLONGWA

- LIZZIE FIKELEPHI SHABALALA

- MERVYN ALEXANDER DIRKS

- BEAUTY THULANI ZIBULA

- ALICE HLEBANI MTHEMBU

- NOBUHLE PAMELA NKABANE

- ERNEST THOKOZANI MYENI

- REGINA MINA MPONTSENG LESOMA

- MAKHONI MARIA NTULI

- SIBUSISO NIGEL GUMEDE

- THANDIWE ROSE MARRY ZUNGU

- JOHN HAROLD JEFFERY

Regional: Limpopo

- NKHENSANI KATE BILANKULU

- JACOB MAMABOLO

- MASEFAKO CLARAH DIKGALE

- TSHILIDZI THOMAS GUMBU

- JOHN HLENGANI BILANKULU

- RAESIBE MARTHA MOATSHE

- CAROL MOKGADI PHIRI

- PATAMEDI RONALD MOROATSHEHLA

- MATODZI MIRRIAM RAMADWA

- MOSA STEVE CHABANE

- MARUBINI LOURANE LUBENGO

- ALBERT MAMMOGA SEABI

- BOITUMELO MALULEKE

- NHLAGONGWE PATRICIA MAHLO

- JEROME JOSEPH MAAKE

Regional: Mpumalanga

- GIJIMANI JIM SKOSANA

- TIMOTHY VICTOR MASHELE

- ELVIS KHOLWANA SIWELA

- GRACE KEKULU TSEKE

- LUSIZO SHARON MAKHUBELA-MASHELE

- THABILE SYLVIA MASONDO

- VALENTIA THOKOZILE MALINGA

- SIMANGA HAPPY MBUYANE

- ALTIA STHEMBILE HLONGO

- ELPHUS FANI MATHEBULA

- DORRIES EUNICE DLAKUDE

- VUYISILE PROMISE MALOMANE

Regional: North West

- ITISENG KENNETH MOROLONG

- MOHLOPI PHILLEMON MAPULANE

- NOMBUYISELO GLADYS ADOONS

- JANE MANGANYE

- LESIBA EZEKIEL MOLALA

- TIDIMALO INNOCENTIA LEGWASE

- MATHEDI ASNATH MOLEKWA

- KEITUMETSE BRIDGETTE TLHOMELANG

- SIBUSISO MACDONALD KULA

Regional: Northern Cape

- MIRRIAM THENJIWE KIBI

- DIKGANG MATHEWS STOCK

- NTAOLENG PATRICIA PEACOCK

Regional: Western Cape

- HISAMODIEN MOHAMED

- FAIEZ JACOBS

- KHAYALETHU ELVIS MAGAXA

- QUBUDILE RICHARD DYANTYI

- KENNETH LEONARD JACOBS

- BHEKI MATHEWS HADEBE

- SIPHOKUHLE PATREIN

AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT

National

- VUYOLWETHU ZUNGULA

- THANDISWA MARAWU

AL JAMA-AH

National

- MOGAMAD GANIEF EBRAHIM HENDRICKS

CONGRESS OF THE PEOPLE

National

- MOSIUOA LEKOTA

- WILLIE MADISHA

DEMOCRATIC ALLIANCE

National

- MMUSI MAIMANE

- WILLEM FREDERIK FABER

- EVELYN RAYNE WILSON

- JOSEPH JOB MC GLUWA

- HENDRIK CHRISTIAAN CRAFFORD KRÜGER

- SEMAKALENG PATRICIA KOPANE

- ANDREW GRANT WHITFIELD

- JOHN STEENHUISEN

- GEORDIN GWYN HILL-LEWIS

- THOMAS CHARLES RAVENSCROFT WALTERS

- NATASHA MAZZONE

- MIMMY MARTHA GONDWE

- HASEENABANU ISMAIL

- ERIK JOHANNES MARAIS

- LUYOLO MPHITHI

- NCEBA EPHRAIM HINANA

- MICHAEL WATERS

- PHUMZILE THELMA KARLSEN

- MERGAN CHETTY

- NOKO PHINEAS MASIPA

- GLYNNIS BREYTENBACH

- JAMES SELFE

- GWEN SINETHEMBA AMANDA NGWENYA

- THANDEKA MOLOKO MBABAMA

- DENIS JOSEPH

- GREGORY RUDY KRUMBOCK

- ASHOR NICK SARUPEN

- MICHAEL JOHN CARDO

- JACQUES WARREN WILLIAM JULIUS

- MALIYAKHE LYMON SHELEMBE

- KEVIN JOHN MILEHAM

- SIVIWE GWARUBE

- CILLIERS BRINK

- DIANNE KOHLER

- CHRISTIAN HANS HEINRICH HUNSINGER

- THAMSANQA BHEKOKWAKHE MABHENA

- VERONICA VAN DYK

- MMOBA SOLOMON MALATSI

- LEONARD JONES BASSON

- MANDLENKOSI SICELO MABIKA

- ANNERIE MARIA MAGDALENA WEBER

- NOMSA INNOCENCIA TARABELLA MARCHESI

Regional: Eastern Cape

- CHANTEL VALENCIA KING

- BAXOLILE BABONGILE NODADA

- SAMANTHA JANE GRAHAM

- ANNETTE STEYN

- ANNELIE LOTRIET

- WERNER HORN

Regional: Gauteng

- MICHÉLE ODETTE CLARKE

- GHALEB KAENE YUSUF CACHALIA

- BRIDGET STAFF MASANGO

- MATHEW JOHN CUTHBERT

- NAZLEY KHAN SHARIF

- EVERT PHILLIPUS DU PLESSIS

- CAMERON MACKENZIE

- DARREN BERGMAN

- MADELEINE BERTINE HICKLIN

- JAMES ROBERT BOURNE LORIMER

- BELINDA VAN ONSELEN

- STEVENS MOKGALAPA

Regional: KwaZulu-Natal

- MOHAMMED HANIFF HOOSEN

- HLANGANANI SIPHELELE GUMBI

- DEAN WILLIAM MACPHERSON

- HANNAH SHAMEEMA WINKLER

- SIBONGISENI NGCOBO

- ROBERT ALFRED LEES

Regional: Limpopo

- DÉSIRÉE VAN DER WALT

Regional: Mpumalanga

- THEMBISILE ANGEL KHANYILE

Regional: North West

- CHERYL PHILLIPS

- ISAAC SELLO SEITLHOLO

Regional: Northern Cape

- GIZELLA OPPERMAN

Regional: Western Cape

- ELEANORE ROCHELLE JACQUELENE SPIES

- BENEDICTA MARIA VAN MINNEN

- ALEXANDRA LILIAN AMELIA ABRAHAMS

- EMMA LOUISE POWELL

- ZAKHELE NJABULO MBHELE

- JAN NAUDÉ DE VILLIERS

- MICHAEL BAGRAIM

- LEON AMOS SCHREIBER

- DION TRAVERS GEORGE

- THEMBEKILE RICHARD MAJOLA

- TANDI GLORIA MPAMBO-SIBHUKWANA

- SAREL JACOBUS FRANCOIS MARAIS

- OCKERT STEFANUS TERBLANCHE

ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS

National

- JULIUS MALEMA

- MOGAMAD NAZIER PAULSEN

- CILIESTA CATHERINE SHOANA MOTSEPE

- WASHINGTON TSEKO ISAAC MAFANYA

- MATHIBE REBECCA MOHLALA

- MOTHUSI KENNETH MONTWEDI

- NALEDI NOKUKHANYA CHIRWA

- VUYANI PAMBO

- THEMBI PORTIA MSANE

- THOKOZANI MAKHOSONKE LANGA

- LORATO FLORENCE TITO

- THILIVHALI ELPHUS MULAUDZI

- DELISILE BLESSING NGWENYA

- KHONZIWE NTOKOZO FORTUNATE HLONYANA

- BRIAN SINDILE MADLINGOZI

- SHIRLEY MOTSHEGOANE MOKGOTHO

- DUMISANI FANNIE MTHENJANE

- ANNACLETA MATHAPELO SIWISA

- MAKOSINI MISHACK CHABANGU

- ELSABE NATASHA NTLANGWINI

- HENRY ANDRIES SHEMBENI

Regional: Eastern Cape

- NTOMBOVUYO VERONICA MENTE

- NTHAKO SAM MATIASE

Regional: Free State

- HLENGIWE OCTAVIA MKHALIPHI

Regional: Gauteng

- NOKULUNGA PRIMROSE SONTI

- PATRICK SINDANE

- YOLISWA NOMAMPONDOMISE YAKO

- MGCINI TSHWAKU

- SOPHIE SUZAN THEMBEKWAYO

- PEBANE GEORGE MOTEKA

- NONTANDO JUDITH NOLUTSHUNGU

Regional: KwaZulu-Natal

- PHUTI PETER KEETSE

- MMABATHO OLIVE MOKAUSE

- MADIMETJA LORENCE MATSETELA

- MAKOTI SIBONGILE KHAWULA

Regional: Limpopo

- MARSHALL MZINGISI DLAMINI

- TEBOGO JOSEPHINE MOKWELE

- LEHLOHONOLO GOODWILL MOKOENA

Regional: Mpumalanga

- MBUYISENI NDLOZI

- NGWANAMAKWETLE RENEILOE MASHABELA

Regional: North West

- GODRICH GARDEE

- LEIGH-ANN MATHYS

Regional: Northern Cape

- DALUXOLO CHRISTOPHER MPOFU

Regional: Western Cape

- FLOYD SHIVAMBU

GOOD

National

- PATRICIA DE LILLE

- SHAUN NIGEL AUGUST

INKATHA FREEDOM PARTY

National

- MANGOSUTHU GATSHA BUTHELEZI

- NAREND SINGH

- MKHULEKO HLENGWA

- LIEZL LINDA VAN DER MERWE

- ZANDILE MAJOZI

- CHRISTIAN THEMBA MSIMANG

- BHEKIZIZWE NIVARD LUTHULI

Regional: Gauteng

- KHETHAMABALA PETROS SITHOLE

Regional: KwaZulu-Natal

- ELPHAS MFAKAZELENI BUTHELEZI

- RUSSEL NSIKAYEZWE CEBEKHULU

- XOLANI NGWEZI

- SIPHOSETHU LINDINKOSI NGCOBO

- MAGDALENA DUDUZILE HLENGWA

- MTHOKOZISI NKULULEKO NXUMALO

NATIONAL FREEDOM PARTY

National

- VERONICA ZANELE MSIBI

Regional: KwaZulu-Natal

- CHRISTOPHER HOWARD MZWAKHE SIBISI

PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA

National

- MZWANELE NYHONTSO

UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT

National

- BANTU HOLOMISA

Regional: Eastern Cape

- LENNOX BOGEN GAEHLER

VRYHEIDSFRONT PLUS

National

- PETRUS JOHANNES GROENEWALD

- WOUTER WYNAND WESSELS

- WYNAND JOHANNES BOSHOFF

- TAMARIN WESSELS

- PIETER MEY

- IGNATIUS MICHAEL GROENEWALD

- HELOISE JORDAAN

Regional: Gauteng

- PHILIPPUS ADRIAAN VAN STADEN

- FREDERIK JACOBUS MULDER

Regional: Western Cape

- CORNELIUS PETRUS MULDER