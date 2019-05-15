Who's nominated for the National Assembly & provincial legislatures?
Here's a breakdown of the people who political parties have placed on their candidate lists for the National Assembly and provincial legislatures.
JOHANNESBURG - Chief Justice Mogoeng Mogoeng received the candidate lists for Members of Parliament from the Independent Electoral Commission at the Constitutional Court on Wednesday.
A total of 830 candidates have been put forward by the IEC as candidates for the National Assembly and provincial legislatures for the next five years.
Here's a breakdown of the people who political parties have placed on their candidate lists:
AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY
National
- KENNETH MESHOE
- STEVEN SWART
- WAYNE THRING
Regional: Western Cape
- MARIE SUKERS
AFRICAN INDEPENDENT CONGRESS
National
- MANDLENKOSI GALO
- LULAMA MAXWELL NTSHAYISA
AFRICAN NATIONAL CONGRESS
National
- CYRIL RAMAPHOSA
- DAVID MABUZA
- GWEDE MANTASHE
- NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA
- RONALD LAMOLA
- FIKILE MBALULA
- LINDIWE NONCEBA SISULU
- ZWELI MKHIZE
- BHEKI CELE
- NOMVULA MOKONYANE
- NALEDI PANDOR
- THOKO DIDIZA
- SENZO MCHUNU
- BATHABILE DLAMINI
- BLADE NZIMANDE
- NATHI MTHETHWA
- ANGIE MOTSHEKGA
- LINDIWE ZULU
- DAVID MASONDO
- THANDI MODISE
- JOE MASWANGANYI
- TITO MBOWENI
- MALUSI GIGABA
- JACKSON MTHEMBU
- AARON MOTSOALEDI
- BUTI MANAMELA
- STELLA NDABENI-ABRAHAMS
- DIPUO BERTHA LETSATSI-DUBA
- TOKOZILE XASA
- ZIZI KODWA
- JEFF RADEBE
- NOCAWE NONCEDO MAFU
- NOSIVIWE MAPISA-NQAKULA
- MAITE NKOANA-MASHABANE
- CASSEL MATHALE
- AYANDA DLODLO
- MILDRED OLIPHANT
- PHUMULO MASUALLE
- PEMMY CASTELINA PAMELA MAJODINA
- BONGANI THOMAS BONGO
- NOXOLO KIVIET
- MMAMOLOKO KUBAYI-NGUBANE
- BALEKA MBETE
- MONDLI GUNGUBELE
- SIDUMO DLAMINI
- COLLEN MAINE
- PINKY KEKANA
- TANDI MAHAMBEHLALA
- MATHUME JOSEPH PHAAHLA
- VIOLET SIZANI SIWELA
- FIKILE DEVILLIERS XASA
- BARBARA CREECY
- SIYABONGA CWELE
- RHULANI THEMBI SIWEYA
- ALVIN BOTES
- MAKGABO REGINAH MHAULE
- SUPRA MAHUMAPELO
- PHINDISILE XABA-NTSHABA
- THULAS NXESI
- NOMAINDIYA MFEKETO
- BOITUMELO MOLOI
- SUSAN SHABANGU
- OBED BAPELA
- DESMOND MOELA
- CANDITH MASHEGO-DLAMINI
- BEKIZWE SIMON NKOSI
- HLENGIWE MKHIZE
- TERENCE SKHUMBUZO MPANZA
- PAM TSHWETE
- TYOTYO HUBERT JAMES
- BONGIWE PRICILLA MBINQO-GIGABA
- PRAVIN GORDHAN
- TINA JOEMAT-PETTERSSON
- MOSEBENZI ZWANE
- SYLVIA LUCAS
- SANGO PATEKILE HOLOMISA
- GRATITUDE MAGWANISHE
- FAITH MUTHAMBI
- FISH MAHLALELA
- MAGGIE SOTYU
- MANDLA MANDELA
- BEAUTY NOMVUZO DLULANE
- NOMASONTO EVELYN MOTAUNG
- MCEBISI SKWATSHA
- NOMADEWUKA SIHLWAYI
- MMATLALA GRACE BOROTO
- MACHWENE ROSINA SEMENYA
- SIBONGILE JEREMIA BESANI
- PHILLIP MATSAPOLE POGISO MODISE
- CLAUDIA NONHLANHLANDABA
- DIPUO PETERS
- FIKILE ZACHARIAH MAJOLA
- LYDIA SINDISIWE CHIKUNGA
- DEREK HANEKOM
- MOLEBOHENG MODISE
- KHUMBUDZO PHOPHI SILENCE NTSHAVHENI
- SAHLULELE LUZIPO
- DIKELEDI PHILLISTUS MAGADZI
- MATHOLE SEROFO MOTSHEKGA
- NOMPENDULO THOBILE MKHATSHWA
- JANE SEBOLETSWE MANANISO
- PHOEBE NOXOLO ABRAHAM
- SOLOMON LECHESA TSENOLI
- RACHEL CECILIA ADAMS
- MXOLISA SIMON SOKATSHA
- MIKATEKO GOLDEN MAHLAULE
- THABO NELSON MMUTLE
Regional: Eastern Cape
- PUMZA PATRICIA DYANTYI
- NOLITHA NTOBONGWANA
- NDUMISO CAPA
- ZUKISA CHERYL FAKU
- SAKHUMZI STOFFELS SOMYO
- MARY-ANN LINDELWA DUNJWA
- XOLANQOLA
- PRISCILLA TOZAMA MANTASHE
- NQABISA GANTSHO
- GORDON GCINIKHAYA MPUMZA
- NOKUZOLA GLADYS TOLASHE
- MNCEDISI NONTSELE
- ZAMUXOLO JOSEPH PETER
- CEDRIC FROLICK
- BUSISIWE TSHWETE
- NONKOSI QUEENIE MVANA
- ZOLA MLENZANA
- SHEILLA TEMBALAM XEGO
Regional: Free State
- MADALA LOUIS DAVID NTOMBELA
- BHEKIZIZWE ABRAM RADEBE
- THANDUXOLO DAVID KHALIPHA
- NOMSA JOSEPHINA KUBHEKA
- KATHLEEN DIBOLELO MAHLATSI
- XOLISILE SHINARS QAYISO
- DIKELEDI ROSEMARY DIREKO
- LAWRENCE EDWARD MC DONALD
Regional: Gauteng
- TSHILIDZI BETHUEL MUNYAI
- BERTHA PEACE MABE
- BOYCE MAKHOSONKE MANELI
- JUDITH TSHABALALA
- TELISWA MGWEBA
- MFANA ROBERT MASHEGO
- JACQUELINE MOTLAGOMANG MOFOKENG
- MATSHIDISO MELINA GOMBA
- SIMPHIWE GCWELE NOMVULA MBATHA
- ANTHONY HOPE MANKWANA PAPO
- OSCAR MASARONA MATHAFA
- MAIDI DOROTHY MABILETSA
- ANASTASIA MOTAUNG
- WALTER TEBOGO LETSIE
- NOMATHEMBA HENDRIETTA MASEKO-JELE
- DUMA MOSES NKOSI
- BERNICE SWARTS
- THLOLOGELO MALATJI
- MOLOKO MAGGIE TLOU
- LISA NKOSINATHI MANGCU
- MAKGATHATSO CHARLOTTE CHANA PILANE-MAJAKE
- HEINRICH GIOVANNI APRIL
- ANNAH GELA
- MOHATLA ALFRED TSEKI
- GERHARDUS WILLEM KOORNHOF
- BAFUZE SICELO YABO
Regional: KwaZulu-Natal
- VUSUMUZI CYRIL XABA
- SIBONGISENI MAXWELL DHLOMO
- NOMALUNGELO GINA
- THEMBEKA VUYISILE BUYISILE MCHUNU
- NJABULO BHEKA NZUZA
- NOMVUZO FRANCISCA SHABALALA
- DORAH DUNANA DLAMINI
- AUDREY SBONGILE ZUMA
- DUDUZILE PATRICIA SIBIYA
- SIBUSISO WELCOME MDABE
- ERIC MAKHOSINI NKOSI
- JABULILE CYNTHIA NIGHTINGALE MKHWANAZI
- BAVELILE GLORIA HLONGWA
- LIZZIE FIKELEPHI SHABALALA
- MERVYN ALEXANDER DIRKS
- BEAUTY THULANI ZIBULA
- ALICE HLEBANI MTHEMBU
- NOBUHLE PAMELA NKABANE
- ERNEST THOKOZANI MYENI
- REGINA MINA MPONTSENG LESOMA
- MAKHONI MARIA NTULI
- SIBUSISO NIGEL GUMEDE
- THANDIWE ROSE MARRY ZUNGU
- JOHN HAROLD JEFFERY
Regional: Limpopo
- NKHENSANI KATE BILANKULU
- JACOB MAMABOLO
- MASEFAKO CLARAH DIKGALE
- TSHILIDZI THOMAS GUMBU
- JOHN HLENGANI BILANKULU
- RAESIBE MARTHA MOATSHE
- CAROL MOKGADI PHIRI
- PATAMEDI RONALD MOROATSHEHLA
- MATODZI MIRRIAM RAMADWA
- MOSA STEVE CHABANE
- MARUBINI LOURANE LUBENGO
- ALBERT MAMMOGA SEABI
- BOITUMELO MALULEKE
- NHLAGONGWE PATRICIA MAHLO
- JEROME JOSEPH MAAKE
Regional: Mpumalanga
- GIJIMANI JIM SKOSANA
- TIMOTHY VICTOR MASHELE
- ELVIS KHOLWANA SIWELA
- GRACE KEKULU TSEKE
- LUSIZO SHARON MAKHUBELA-MASHELE
- THABILE SYLVIA MASONDO
- VALENTIA THOKOZILE MALINGA
- SIMANGA HAPPY MBUYANE
- ALTIA STHEMBILE HLONGO
- ELPHUS FANI MATHEBULA
- DORRIES EUNICE DLAKUDE
- VUYISILE PROMISE MALOMANE
Regional: North West
- ITISENG KENNETH MOROLONG
- MOHLOPI PHILLEMON MAPULANE
- NOMBUYISELO GLADYS ADOONS
- JANE MANGANYE
- LESIBA EZEKIEL MOLALA
- TIDIMALO INNOCENTIA LEGWASE
- MATHEDI ASNATH MOLEKWA
- KEITUMETSE BRIDGETTE TLHOMELANG
- SIBUSISO MACDONALD KULA
Regional: Northern Cape
- MIRRIAM THENJIWE KIBI
- DIKGANG MATHEWS STOCK
- NTAOLENG PATRICIA PEACOCK
Regional: Western Cape
- HISAMODIEN MOHAMED
- FAIEZ JACOBS
- KHAYALETHU ELVIS MAGAXA
- QUBUDILE RICHARD DYANTYI
- KENNETH LEONARD JACOBS
- BHEKI MATHEWS HADEBE
- SIPHOKUHLE PATREIN
AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT
National
- VUYOLWETHU ZUNGULA
- THANDISWA MARAWU
AL JAMA-AH
National
- MOGAMAD GANIEF EBRAHIM HENDRICKS
CONGRESS OF THE PEOPLE
National
- MOSIUOA LEKOTA
- WILLIE MADISHA
DEMOCRATIC ALLIANCE
National
- MMUSI MAIMANE
- WILLEM FREDERIK FABER
- EVELYN RAYNE WILSON
- JOSEPH JOB MC GLUWA
- HENDRIK CHRISTIAAN CRAFFORD KRÜGER
- SEMAKALENG PATRICIA KOPANE
- ANDREW GRANT WHITFIELD
- JOHN STEENHUISEN
- GEORDIN GWYN HILL-LEWIS
- THOMAS CHARLES RAVENSCROFT WALTERS
- NATASHA MAZZONE
- MIMMY MARTHA GONDWE
- HASEENABANU ISMAIL
- ERIK JOHANNES MARAIS
- LUYOLO MPHITHI
- NCEBA EPHRAIM HINANA
- MICHAEL WATERS
- PHUMZILE THELMA KARLSEN
- MERGAN CHETTY
- NOKO PHINEAS MASIPA
- GLYNNIS BREYTENBACH
- JAMES SELFE
- GWEN SINETHEMBA AMANDA NGWENYA
- THANDEKA MOLOKO MBABAMA
- DENIS JOSEPH
- GREGORY RUDY KRUMBOCK
- ASHOR NICK SARUPEN
- MICHAEL JOHN CARDO
- JACQUES WARREN WILLIAM JULIUS
- MALIYAKHE LYMON SHELEMBE
- KEVIN JOHN MILEHAM
- SIVIWE GWARUBE
- CILLIERS BRINK
- DIANNE KOHLER
- CHRISTIAN HANS HEINRICH HUNSINGER
- THAMSANQA BHEKOKWAKHE MABHENA
- VERONICA VAN DYK
- MMOBA SOLOMON MALATSI
- LEONARD JONES BASSON
- MANDLENKOSI SICELO MABIKA
- ANNERIE MARIA MAGDALENA WEBER
- NOMSA INNOCENCIA TARABELLA MARCHESI
Regional: Eastern Cape
- CHANTEL VALENCIA KING
- BAXOLILE BABONGILE NODADA
- SAMANTHA JANE GRAHAM
- ANNETTE STEYN
- ANNELIE LOTRIET
- WERNER HORN
Regional: Gauteng
- MICHÉLE ODETTE CLARKE
- GHALEB KAENE YUSUF CACHALIA
- BRIDGET STAFF MASANGO
- MATHEW JOHN CUTHBERT
- NAZLEY KHAN SHARIF
- EVERT PHILLIPUS DU PLESSIS
- CAMERON MACKENZIE
- DARREN BERGMAN
- MADELEINE BERTINE HICKLIN
- JAMES ROBERT BOURNE LORIMER
- BELINDA VAN ONSELEN
- STEVENS MOKGALAPA
Regional: KwaZulu-Natal
- MOHAMMED HANIFF HOOSEN
- HLANGANANI SIPHELELE GUMBI
- DEAN WILLIAM MACPHERSON
- HANNAH SHAMEEMA WINKLER
- SIBONGISENI NGCOBO
- ROBERT ALFRED LEES
Regional: Limpopo
- DÉSIRÉE VAN DER WALT
Regional: Mpumalanga
- THEMBISILE ANGEL KHANYILE
Regional: North West
- CHERYL PHILLIPS
- ISAAC SELLO SEITLHOLO
Regional: Northern Cape
- GIZELLA OPPERMAN
Regional: Western Cape
- ELEANORE ROCHELLE JACQUELENE SPIES
- BENEDICTA MARIA VAN MINNEN
- ALEXANDRA LILIAN AMELIA ABRAHAMS
- EMMA LOUISE POWELL
- ZAKHELE NJABULO MBHELE
- JAN NAUDÉ DE VILLIERS
- MICHAEL BAGRAIM
- LEON AMOS SCHREIBER
- DION TRAVERS GEORGE
- THEMBEKILE RICHARD MAJOLA
- TANDI GLORIA MPAMBO-SIBHUKWANA
- SAREL JACOBUS FRANCOIS MARAIS
- OCKERT STEFANUS TERBLANCHE
ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS
National
- JULIUS MALEMA
- MOGAMAD NAZIER PAULSEN
- CILIESTA CATHERINE SHOANA MOTSEPE
- WASHINGTON TSEKO ISAAC MAFANYA
- MATHIBE REBECCA MOHLALA
- MOTHUSI KENNETH MONTWEDI
- NALEDI NOKUKHANYA CHIRWA
- VUYANI PAMBO
- THEMBI PORTIA MSANE
- THOKOZANI MAKHOSONKE LANGA
- LORATO FLORENCE TITO
- THILIVHALI ELPHUS MULAUDZI
- DELISILE BLESSING NGWENYA
- KHONZIWE NTOKOZO FORTUNATE HLONYANA
- BRIAN SINDILE MADLINGOZI
- SHIRLEY MOTSHEGOANE MOKGOTHO
- DUMISANI FANNIE MTHENJANE
- ANNACLETA MATHAPELO SIWISA
- MAKOSINI MISHACK CHABANGU
- ELSABE NATASHA NTLANGWINI
- HENRY ANDRIES SHEMBENI
Regional: Eastern Cape
- NTOMBOVUYO VERONICA MENTE
- NTHAKO SAM MATIASE
Regional: Free State
- HLENGIWE OCTAVIA MKHALIPHI
Regional: Gauteng
- NOKULUNGA PRIMROSE SONTI
- PATRICK SINDANE
- YOLISWA NOMAMPONDOMISE YAKO
- MGCINI TSHWAKU
- SOPHIE SUZAN THEMBEKWAYO
- PEBANE GEORGE MOTEKA
- NONTANDO JUDITH NOLUTSHUNGU
Regional: KwaZulu-Natal
- PHUTI PETER KEETSE
- MMABATHO OLIVE MOKAUSE
- MADIMETJA LORENCE MATSETELA
- MAKOTI SIBONGILE KHAWULA
Regional: Limpopo
- MARSHALL MZINGISI DLAMINI
- TEBOGO JOSEPHINE MOKWELE
- LEHLOHONOLO GOODWILL MOKOENA
Regional: Mpumalanga
- MBUYISENI NDLOZI
- NGWANAMAKWETLE RENEILOE MASHABELA
Regional: North West
- GODRICH GARDEE
- LEIGH-ANN MATHYS
Regional: Northern Cape
- DALUXOLO CHRISTOPHER MPOFU
Regional: Western Cape
- FLOYD SHIVAMBU
GOOD
National
- PATRICIA DE LILLE
- SHAUN NIGEL AUGUST
INKATHA FREEDOM PARTY
National
- MANGOSUTHU GATSHA BUTHELEZI
- NAREND SINGH
- MKHULEKO HLENGWA
- LIEZL LINDA VAN DER MERWE
- ZANDILE MAJOZI
- CHRISTIAN THEMBA MSIMANG
- BHEKIZIZWE NIVARD LUTHULI
Regional: Gauteng
- KHETHAMABALA PETROS SITHOLE
Regional: KwaZulu-Natal
- ELPHAS MFAKAZELENI BUTHELEZI
- RUSSEL NSIKAYEZWE CEBEKHULU
- XOLANI NGWEZI
- SIPHOSETHU LINDINKOSI NGCOBO
- MAGDALENA DUDUZILE HLENGWA
- MTHOKOZISI NKULULEKO NXUMALO
NATIONAL FREEDOM PARTY
National
- VERONICA ZANELE MSIBI
Regional: KwaZulu-Natal
- CHRISTOPHER HOWARD MZWAKHE SIBISI
PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA
National
- MZWANELE NYHONTSO
UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT
National
- BANTU HOLOMISA
Regional: Eastern Cape
- LENNOX BOGEN GAEHLER
VRYHEIDSFRONT PLUS
National
- PETRUS JOHANNES GROENEWALD
- WOUTER WYNAND WESSELS
- WYNAND JOHANNES BOSHOFF
- TAMARIN WESSELS
- PIETER MEY
- IGNATIUS MICHAEL GROENEWALD
- HELOISE JORDAAN
Regional: Gauteng
- PHILIPPUS ADRIAAN VAN STADEN
- FREDERIK JACOBUS MULDER
Regional: Western Cape
- CORNELIUS PETRUS MULDER
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